Песков заметил, что гипотетическое обсуждение украинского мирного плана касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле обсуждали китайский мирный план, а не украинский. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил. А это вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин заявил, что Си Цзиньпин уделил большое внимание реализации мирного плана по Украине в ходе двусторонних переговоров. По мнению российского лидера, многие положения плана, предложенного Пекином, можно взять за основу будущего документа, как только Киев и его западные партнеры будут к этому готовы.

Ранее директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов в беседе со «Звездой» объяснил, почему Россия и Китай договорились вопреки ожиданиям Запада.