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Генпрокурор ФРГ: наше расследование по атаке на «СП» по-прежнему направлено против неизвестных

Максим Крюков
02:49 23.03.2023
По словам Петера Франка, следователи продолжают оценивать следы и предметы, которые были обнаружены на судне.
Генпрокурор ФРГ: наше расследование по атаке на «СП» по-прежнему направлено против неизвестных
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Прокуратуре Германии все еще не удалось установить личности подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом заявил генеральный прокурор страны Петер Франк.

«Наше расследование по-прежнему направлено против неизвестных», - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что следователи продолжают оценивать следы и предметы, которые были обнаружены на судне.

«В настоящее время невозможно сделать убедительных заявлений по этому поводу, особенно по вопросу государственного участия», - добавил генпрокурор.

Накануне американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц с прошлой осени помогает Соединенным Штатам скрыть информацию о теракте на «Северных потоках». Лауреат Пулитцеровской премии отметил, что нет данных о том, знал ли немецкий канцлер заранее о диверсии.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тему взрывов на «Северных потоках» не удастся «замести под ковер», Россия продолжит добиваться ответов. Она подчеркнула, что отказ Копенгагена подключить Москву к расследованию теракта не изменит ситуацию.

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