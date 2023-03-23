В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы

Сергей Лебедев
18:26 23.03.2023
Приказ министра науки и высшего образования был подписан сегодня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Петр Чернов, РИА Новости
Читайте нас на:

Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы. Соответствующий приказ министра науки и образования был подписан сегодня. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету», - сказал премьер-министр в ходе выступления в Государственной думе.

Отметим, имя первого премьер-министра Конго присвоили учебному заведению в 1961 году. В 1992 году университет был переименован.

Напомним, сегодня в ходе выступления Михаила Мишустина в Госдуме был затронут и вопрос, касающийся ЕГЭ. Председатель правительства отметил, что Единый государственный экзамен дает шанс выпускникам школ из сел и деревень поступать в любые вузы страны. Поэтому тема отмены ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.

Также премьер-министр анонсировал повышение с 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5%. Он отметил, что рост благосостояния российских граждан является одной из приоритетных задач правительства.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:57 В стране и мире
Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
18:44 Армия
Видео
Российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Северное под Авдеевкой
17:49 В стране и мире
В Москве суд заочно арестовал Максима Каца* по делу о фейках об армии
17:26 В стране и мире
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
16:49 В стране и мире
Мурашко заявил, что очаги сибирской язвы в России локализованы
Популярное
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Космонавт Кикина рассказала, как мыла волосы на МКС больше 2,5 часа
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.