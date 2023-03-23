Приказ министра науки и высшего образования был подписан сегодня.

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Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы. Соответствующий приказ министра науки и образования был подписан сегодня. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету», - сказал премьер-министр в ходе выступления в Государственной думе.

Отметим, имя первого премьер-министра Конго присвоили учебному заведению в 1961 году. В 1992 году университет был переименован.

Напомним, сегодня в ходе выступления Михаила Мишустина в Госдуме был затронут и вопрос, касающийся ЕГЭ. Председатель правительства отметил, что Единый государственный экзамен дает шанс выпускникам школ из сел и деревень поступать в любые вузы страны. Поэтому тема отмены ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.

Также премьер-министр анонсировал повышение с 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5%. Он отметил, что рост благосостояния российских граждан является одной из приоритетных задач правительства.