Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения
Отмена Единого государственного экзамена требует очень серьезного обсуждения. Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчетом о работе кабмина в прошлом году.
«Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения», - сказал премьер-министр.
Председатель правительства отметил, что благодаря ЕГЭ выпускники школ из сел и деревень имеют возможность поступать в ведущие высшие учебные заведения страны.
Напомним, недавно в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах, которые в зависимости от обстоятельства и нужд могут составить от четырех до шести лет. Президент отметил, что в образовании необходим синтез всего лучшего из советского опыта и современности.
При этом в прошлом году в Роспотребнадзоре пообещали сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы. В ведомстве отметили, что ЕГЭ - экзамен, построенный полностью на российских стандартах с учетом традиций отечественного образования.