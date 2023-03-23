Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения

Премьер-министр отметил, что благодаря ЕГЭ выпускники школ из сел и деревень имеют возможность поступать в ведущие вузы страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Варвара Гертье, РИА Новости

Отмена Единого государственного экзамена требует очень серьезного обсуждения. Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчетом о работе кабмина в прошлом году.

«Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения», - сказал премьер-министр.

Председатель правительства отметил, что благодаря ЕГЭ выпускники школ из сел и деревень имеют возможность поступать в ведущие высшие учебные заведения страны.

Напомним, недавно в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах, которые в зависимости от обстоятельства и нужд могут составить от четырех до шести лет. Президент отметил, что в образовании необходим синтез всего лучшего из советского опыта и современности.

При этом в прошлом году в Роспотребнадзоре пообещали сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы. В ведомстве отметили, что ЕГЭ - экзамен, построенный полностью на российских стандартах с учетом традиций отечественного образования.