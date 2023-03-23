Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года

Ранее Владимир Путин распорядился увеличить МРОТ до 19 242 рублей со следующего года.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время отчета кабмина в Госдуме анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года.

В ходе выступления он отметил, что одной из задач на текущий год является улучшение благосостояния россиян.

«Пятая задача на текущий год - это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции», - сказал он.

Напомним, что ранее, 21 февраля, глава государства Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе выступил с предложением увеличить МРОТ до 19 242 рублей.