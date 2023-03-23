Мурашко заявил, что очаги сибирской язвы в России локализованы

Ранее у двух жителей Чувашии была выявлена эта опасная инфекция.

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Очаги сибирской язвы на территории Российской Федерации удалось локализовать. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Все локализовано», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее, 15 марта, стало известно о том, что два жителя Республики Чувашия заразились сибирской язвой.

Накануне, 22 марта, сообщалось, что в Московской области госпитализировали двух пациентов, у которых подозревали наличие этой опасной инфекции.

Сегодня в региональном Министерстве здравоохранения заявили, что у этих пациентов, по предварительным данным, сибирская язва не обнаружена.