Опубликовано видео из дома, откуда началось заражение сибирской язвой в Чувашии

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В деревне Старое Акташево в Чувашской Республики сегодня зафиксировали уже третий случай заражения сибирской язвой. Сейчас весь населенный пункт находится на карантине. Въехать в него можно только по спецпропуску через контрольно-пропускной пункт.

По улицам деревни ходят сотрудники ветеринарного контроля. Также они работают и в доме, с которого началось заражение. Сейчас местным жителям запрещена заготовка и вывоз кормов, нельзя забивать и разделывать скот. Карантин продлится до особого распоряжения.

Однако бояться заражения воздушно-капельным путем не стоит. Болезнь передается через контакт с животными, пищу или порезы. При этом сибирская язва является очень опасным заболеванием. Оно может поражать кожу, легкие и другие внутренние органы человека. Возможен смертельный исход.

Напомним, о первых двух случаях заражения стало известно 15 марта. Мужчина и женщина разделывали зараженного быка, а часть продукции продали. Заболевшие были госпитализированы.

Сейчас власти стараются оперативно отследить покупателей мяса.