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Подмосковные медики не выявили сибирскую язву у госпитализированных в регионе

Ян Брацкий
13:36 23.03.2023
Сейчас пациенты изолированы в специальном инфекционном боксе, врачи следят за любыми изменениями в их самочувствии.
Подмосковные медики не выявили сибирскую язву у госпитализированных в регионе
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Медицинские анализы двух пациентов, у которых врачи подозревают сибирскую язву, дали отрицательный результат. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время пациенты госпитализированы и помещены в изолированный бокс, чтобы исключить их возможные контакты с окружающими. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, пишет RT.

О госпитализации пациента с подозрением на сибирскую язву стало известно накануне. Мужчина прибыл из Чувашии, где в деревне Старое Акташево обнаружены случаи заболевания. Сейчас населенный пункт закрыт на карантин. Попасть туда можно только через контрольно-пропускной пункт, предъявив спецпропуск. Местным жителям запрещено заготавливать корма, забивать и разделывать скот.

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