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Конкурент Трампа Десантис заявил, что наращивание поставок вооружений Украине было бы ошибкой

Тимур Шерзад
16:32 23.03.2023
Губерноатор американского штата Флорида Рон Десантис признал, что в Крыму и Донбассе живет много русских людей.
Конкурент Трампа Десантис заявил, что наращивание поставок вооружений Украине было бы ошибкой
© Фото: Paul Hennessy, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Губернатор американского штата Флорида, а также соперник Дональда Трампа в выдвижении на президентские выборы от республиканцев Рон Десантис заявил об ошибочности вовлечения США в конфликт на Украине. Слова Десантиса цитирует RT.

Он признал, что в Крыму и Донбассе живет много русских людей. При этом, по словам губернатора Флориды, ему не жалко, чтобы эти земли отошли Украине, и он бы отдал их по щелчку пальцев. 

«Но реальность такова, что участие Америки в плане наращивания вооружений и сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой», - заметил Рон Десантис.

Ранее американский экс-президент Дональд Трамп пообещал за сутки решить конфликт на Украине в случае победы на выборах. 

В то же время сообщается, что в Польше уже начал действовать первый постоянный гарнизон армии США.

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