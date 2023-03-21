В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

Этот гарнизон стал восьмым постоянным гарнизоном американской армии в Европе и первым в Польше.

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Первый постоянный гарнизон американской армии начал действовать в Польше. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«С сегодняшнего дня начинает действовать гарнизон в Познани», - заявил Блащак на церемонии в Лагере Костюшко в городе Познань.

Он напомнил, что Варшава добивалась постоянного присутствия американских войск на своей территории годами.

Гарнизон в Польше стал уже восьмым постоянным гарнизоном армии США в Европе и первым на территории Польши.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что строительство Польшей военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт.