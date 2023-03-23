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Польша получила от ЕС 43 миллиона евро за военную помощь Киеву

Тимур Шерзад
15:21 23.03.2023
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении получить еще 240 миллионов евро.
Польша получила от ЕС 43 миллиона евро за военную помощь Киеву
© Фото: Jan Woitas, dpa, GlobalLookPress
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Варшава получила от Европейского союза 43 миллиона евро за военную помощь Киеву. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 

«Из этого фонда Польша уже получила около 200 миллионов злотых (это около 43 миллионов евро. - Прим. ред.) на рефинансирование приобретения вооружения для сражающейся Украины. Мы не только получаем оружие из-за границы, которое гораздо современнее того, которое мы передаем, укрепляя нашу армию, но и получаем уже сегодня большие финансовые средства», - сказал Моравецкий журналистам. 

Он добавил, что в правительстве Польши собираются просить ЕС о новых компенсациях в 240 миллионов евро. Матеуш Моравецкий выразил надежду, что эти средства поступят уже в ближайшие несколько недель.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил словами «пусть попробуют» о заявлении польского посла о готовности вступить в вооруженный конфликт с Россией.

Также сообщалось о том, что в Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США.

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