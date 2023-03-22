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«Пусть попробуют»: Лукашенко о словах посла Польши о готовности вступить в конфликт с РФ

Анна Назайкина
13:12 22.03.2023
Главными инициаторами возможного нападения будут не поляки, а власти США, считает белорусский лидер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе со «Звездой» отреагировал на заявление посла Польши в Париже Эмерика Росцишевского  о том, что Варшава вмешается в конфликт на Украине, в случае, если Киев будет проигрывать.

«Они готовятся против нас воевать - ну пусть попробуют», - сказал белорусский лидер.

По его словам, главными инициаторами такого нападения будут не поляки, а американцы. К тому же, США могут использовать для этого и страны Прибалтики, добавил Лукашенко.

Также президент Белоруссии пообещал обсудить с российским лидером Владимиром Путиным, «как их поставить на место».

Напомним, ранее польский дипломат заявлял, что, в случае, если украинские войска потерпят поражение, Польша будет вынуждена вступить в конфликт. Его выказывание получило широкое распространение в СМИ, однако впоследствии в посольство Польши во Франции начали утверждать, что слова сотрудника дипмиссии были вырваны из контекста.

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