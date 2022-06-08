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Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы образования

Игнат Далакян
18:36 08.06.2022
В ведомстве отметили, что ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи и он сохранится при переходе на новую систему высшего образования.
Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы образования
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Единый государственный экзамен(ЕГЭ) сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как передает ТАСС заявление ведомства, ЕГЭ - национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования.

«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», - сказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования России заявили, что отмена Болонской системы в Российской Федерации не повлияет на приемную кампанию 2022/2023. По сообщению ведомства, необходимо дать возможность индустрии образования самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована для экономики и даже конкретной отрасли.

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