Армия Корреспондент «Звезды» подобрался вплотную к военному спутнику на ракете «Союз-2.1а» Алексей Кошкин Ракета, которая сегодня вывела на орбиту спутник Минобороны России, имеет высоту около 40 метров. Добраться наверх можно с удобством на специальном лифте. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин смог подобраться вплотную к военному спутнику, который сегодня вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а». «Сейчас мы находимся на самой верхушке ракеты. Ближе к звездам на земле уже попасть невозможно. Под головным обтекателем находится спутник, который будет выведен на орбиту. Этот обтекатель - настоящая защита в плотных слоях атмосферы. Дальше он отстреливается, и аппарат живет своей жизнью в космосе», - прокомментировал корреспондент. Съемочная группа поднималась на специальном лифте, который позволяет комфортно добраться к «макушке» 40-метровой ракеты. Как отметил корреспондент, отсюда очень хорошо видно космодром Плесецк. Ранее «Звезда» опубликовала кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Плесецка. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика