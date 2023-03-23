Корреспондент «Звезды» подобрался вплотную к военному спутнику на ракете «Союз-2.1а»
Корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин смог подобраться вплотную к военному спутнику, который сегодня вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а».
«Сейчас мы находимся на самой верхушке ракеты. Ближе к звездам на земле уже попасть невозможно. Под головным обтекателем находится спутник, который будет выведен на орбиту. Этот обтекатель - настоящая защита в плотных слоях атмосферы. Дальше он отстреливается, и аппарат живет своей жизнью в космосе», - прокомментировал корреспондент.
Съемочная группа поднималась на специальном лифте, который позволяет комфортно добраться к «макушке» 40-метровой ракеты. Как отметил корреспондент, отсюда очень хорошо видно космодром Плесецк.
Ранее «Звезда» опубликовала кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Плесецка.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.