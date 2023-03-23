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Рогулев: привычка США к доминированию не дает им принять мирный план КНР по Украине

Ян Брацкий
13:11 23.03.2023
Мирный план Китая по Украине подробно обсуждался на минувшей встрече председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Кремле.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stefani Reynolds - Pool, Cnp, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Неприятие Соединенными Штатами Америки мирного плана Китая по Украине и самой идеи участия Пекина в процессе деэскалации обусловлено их стремлением доминировать во всем. Таким мнением со «Звездой» поделился директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

«Мирные инициативы, как они считают, могут выдвигать только США. А тут Китай - великая держава выступает с планом, для США это неприемлемо, что кто-то кроме них будет предлагать решения конфликта. Опять-таки исходя из американского доминирования», - заявил Рогулев.

По его мнению, в Вашингтоне считают, что прекращение огня в сложившихся реалиях подчеркнет преимущества официальной Москвы и состоится на ее условиях.

Ранее стало известно, что США опасаются того, что мирные инициативы Пекина найдут широкую поддержку в мире. В Белом доме полагают, что Китай сможет убедить всех в незаинтересованности Вашингтона в мире на Украине. Напомним, мирный план КНР по решению украинского кризиса содержит 12 пунктов. Среди предложений - прекращение огня, уважение гуманитарного права и переговоры.

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