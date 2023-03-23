Bloomberg: США боятся, что мирный план КНР по Украине получит широкую поддержку в мире

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Власти США опасаются того, что Пекин сможет убедить остальные страны в незаинтересованности Вашингтона в деэскалации ситуации на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения. Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали <...>, что Вашингтон не заинтересован в мире», - говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден назвал нерациональной идею привлечения Китая к разрешению украинского кризиса, а мирный план Пекина он счел выгодным только Москве. Минувший государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, в рамках которого китайский лидер обсудил с президентом Владимиром Путным мирный план по Украине, вызвал за океаном чувство беспокойства. Китай, по мнению агентства, находит все более восприимчивую аудиторию по всему миру.

Напомним, в феврале власти КНР представили свой мирный план по украинскому кризису, состоящий из 12 пунктов. Документ содержит призывы к прекращению огня, поставок вооружения в зону конфликта, требование уважения законных интересов всех сторон и урегулирования гумкризиса на Украине.