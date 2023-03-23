Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных

Эта инфекция обычно приводит только к вспышкам по несколько человек, отметил доктор медицинских наук.

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Сибирская язва является бактериальной инфекцией, она лечится антибиотиками, однако она может приводить к летальному исходу в случае, если инфекция попала во внутренние органы. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, сильным распространением сибирская язва не угрожает, потому что от человека к человеку она передается слабо, больших эпидемий не бывает.

Альтштейн обратил внимание на то, что при контактном заражении поражается кожа. В таком случае сибирская язва хорошо поддается лечению, смертность среди заболевших низкая.

«При пищевом заражении поражается кишечник. А если это во внутренние органы попадает, особенно в легкие, умирает очень много людей. И даже с помощью антибиотиков удается спасти примерно 50 процентов только», - сказал он.

В частности, источником инфекции могут быть скотомогильники, отметил вирусолог. Он также добавил, что сибирская язва обычно приводит только к вспышкам по несколько человек.

Ранее стало известно, что два жителя Чувашии заразились сибирской язвой. Впоследствии было опубликовано видео из дома, откуда началось заражение это опасной инфекцией.