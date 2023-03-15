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Два жителя Чувашии заболели сибирской язвой

Анастасия Бобылева
10:39 15.03.2023
Они были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Два жителя Чувашии заболели сибирской язвой
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В Чувашии зафиксировали два случая заражения сибирской язвой, заболевшие были госпитализированы. Об этом заявил глава региона Олег Николаев.

«Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение», - сообщил Николаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у зараженных состояние средней степени тяжести и есть шанс на выздоровление. Люди, контактировавшие с пациентами, здоровы и проходят профилактическое лечение, за ними наблюдают врачи.

Николаев добавил, что недавно состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. По его словам, в России выработан регламент действий по недопущению распространения болезни.

Последний случай заболевания сибирской язвой в РФ был выявлен в Ставропольском крае в июне 2022 года.

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