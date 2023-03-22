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Вице-премьер Чернышенко проводил Си Цзиньпина во Внуково

Ян Брацкий
08:33 22.03.2023
На летном поле аэропорта Внуково выстроился почетный караул, проводить китайского лидера собрались десятки журналистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель КНР Си Цзиньпин в компании вице-премьера Дмитрия Чернышенко вышел на летное поле аэропорта Внуково. Вдоль красной дорожки выстроился почетный караул, отъезд китайского гостя снимают десятки журналистов.

Менее часа назад кортеж, сопровождавший членов китайской делегации, покинул территорию отеля. Проводить Си Цзиньпина собрались десятки человек с флагами России и КНР.

Двухдневный видит в Москву стал первой зарубежной поездкой китайского лидера после переизбрания на высший пост в своей стране. В российской столице он провел ряд встреч и важных переговоров, ознаменовавших очередной этап сближения Москвы и Пекина.

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