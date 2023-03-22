Во Франции на демонстрациях против пенсионной реформы задержали 855 человек

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, 729 из них были задержаны в Париже.

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Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали более 850 человек во время массовых протестов против пенсионной реформы после того, как она была принята в обход голосования в парламенте. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен после посещения полицейского участка в Париже.

«С четверга во Франции были задержаны 855 человек, из них 729 - в Париже, 843 человека были помещены под стражу», - передает его слова телеканал BFMTV.

Напомним, на прошлой неделе Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, которая была предложена правительством республики. По словам французского премьера Элизабет Борн, пенсионная реформа обеспечит будущее пенсий граждан страны.

Ранее стало известно, что волна протестов накрыла Францию из-за пенсионной реформы. Французское общество недовольно действиями президента Эммануэля Макрона, который тратит деньги налогоплательщиков на войну на Украине и хочет закрыть дыры в бюджете повышением пенсионного возраста.