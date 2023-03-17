Волна протестов накрыла Францию из-за Пенсионной реформы

Французское общество не довольно действиями Макрона, который тратит деньги налогоплательщиков на войну на Украине и хочет закрыть дыры в бюджете повышением пенсионного возраста.

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Франция в ожидании отставки правительства. Три парламентских партии выдвинули вотум недоверия кабинету министров после принятия скандальной Пенсионной реформы.

Опросы показывают, что депутатов поддерживают и граждане. Более 70% французов хотели бы отставки правительства. Недовольство людей подхлестнуло то, что закон о повышении пенсионного возраста Эммануэль Макрон «продавил» в обход нижней палаты Парламента. Это называют «пощечиной демократии». Французские города захлестнула очередная волна протестов.

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Улицы Франции в режиме нон-стоп уже сутки захлебываются в протестах. Шествия с самого утра проходят почти во всех городах. В руках демонстрантов однотипные плакаты. Недовольные пенсионной реформой заблокировали крупнейший в Европе мусоросжигательный завод. Люди блокируют и подъезды к префектурам департаментов.

Так, в городе Алансон бастующие забаррикадировали деревянными поддонами вход в административное здание. Перекрывают и железнодорожные пути - как на вокзалах в Тулоне и в Бордо. Частично заблокирована горящими мусорными баками и кольцевая дорога вокруг Парижа. Бастуют и сотрудники атомной электростанции недалеко от города Дьеп - там приостановлена работа каждого четвертого реактора.

А утром на центральной площади Дижона - сожгли чучела Эмманюэля Макрона и премьера Элизабет Борн. Она накануне объявила о принятии законопроекта повышающего пенсионный возраст с 62 до 64 лет - без голосования, в обход Парламента.

В это время депутаты один за другим выдвигают вотум недоверия правительству. Для отмены решения, которое спровоцировало хаос, необходимо собрать почти три сотни голосов. Три партии уже подтвердили намерение поддержать отставку правительства. В том числе «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.

«Речь идет о препятствовании волеизъявлению французского народа через своих представителей. Им не удалось найти большинство. Эта реформа была несправедливой, плохо подготовленной, плохо задуманной, плохо представленной. И так было до самого конца», - заявил Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение».

Накануне народные избранники освистали Элизабет Борн и спели национальный гимн «Марсельезу», когда та пыталась их убедить в необходимости реформы.

Позже, в эфире французского телевидения Борн заявила, что не ожидала такой реакции от парламентариев.

«Я не была зла; я была очень шокирована. До последней минуты мы с моими министрами делали все возможное, чтобы получить большинство. Вы знаете, что вместе с президентом Республики мы хотели провести голосование», - призналась Элизабет Борн, премьер-министр Франции.

Но голосование бы закончилось правалом. Понимая это, правительство Макрона прибегнуло к статье Конституции, разрешающей принять закон без голосования в Национальном собрании. К этой практике власти Франции прибегают с конца 1950-х. Однако на такую реакцию нарвались впервые.

Протестующие сжигают цифры с номером статьи. Многочисленные акции могут вырваться из-под контроля силовиков. В полицию уже летели камни, бутылки, все что попадалось под руку. Силовики разгоняли людей водометами и слезоточивым газом. Почти триста человек задержаны - и это только в Париже. Неспокойно было даже внутри самого Национального собрания. Дебаты по Ппенсионной реформе доходили до пьяных драк на рабочих местах.

Обсуждая спорный законопроект депутаты в перерывах прибегали к алкоголю, что в итоге закончилось конфликтом в зале заседаний и проверкой со стороны руководства национального собрания. И вот - 10 тысяч человек днем вышли на улицы Тулузы, Бордо, Гренобля, Страсбурга, Тулона и других городов.

«В условиях демократии мы голосуем за наших представителей, которые затем голосуют за сами законы», - заявила Вероника, протестующая. «У них есть активы, у них огромные доходы. Они не собираются решать наши пробемы. Это нам работать еще два года - или нет. Это мы умираем на работе, это мы умираем без работы», - считает Йоан Пикторофф, протестующий.

Франция была одной из стран в Западной Европе с низким пенсионным возрастом, однако после приятия законопроекта, возраст выхода на пенсию может увеличиться до отметки в 64 года. Глава Франции уже не раз заявлял: реформа необходима, в стране энергокризис, из-за роста цен на электричество, тепло и продукты необходимо индексировать те же пенсии.

Однако, французский лидер и так теряет доверие у населения из-за чрезмерной, по их мнению, поддержки Украины, считают парламентарии. Теперь у них есть около двух часов для вынесения вотума недоверия его кабмину. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым. Французские профсоюзы уже обвинили Эммануэля Макрона в узурпации власти и обещают продолжить акции протеста.