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Сенат Франции одобрил вызвавшую массовые протесты пенсионную реформу

Максим Крюков
02:22 12.03.2023
По словам премьер-министра Франции Элизабет Борн, пенсионная реформа обеспечит будущее пенсий граждан страны.
Сенат Франции одобрил вызвавшую массовые протесты пенсионную реформу
© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости
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Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, которая была предложена правительством республики. Об этом сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн.

«После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий», - написала она в своем Twitter-аккаунте.

Также она заявила о полной готовности к принятию окончательного решения уже в ближайшие дни.

Законопроект подразумевает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Помимо этого, планируется сокращение периода выплат, необходимых для получения полной государственной пенсии.

Накануне во Франции прошла седьмая по счету акция протеста против проекта пенсионной реформы. На улицы крупнейших городов вышли тысячи людей. В Париже среди протестующих оказалась и радикально настроенная молодежь, начавшая провоцировать полицейских, забрасывая их бутылками и петардами. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов.

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