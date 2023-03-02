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В Пентагоне заявили, что США не передают Киеву разведданные для нанесения ударов

Игнат Далакян
22:30 02.03.2023
По словам представителя Пентагона, США сфокусированы исключительно на поддержке самообороны Украины.
В Пентагоне заявили, что США не передают Киеву разведданные для нанесения ударов
© Фото: defense.gov
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Соединенные Штаты не передают разведывательные или иные данные Киеву для нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом», - цитирует РИА Новости Райдера.

Согласно словам представителя Пентагона, усилия Соединенных Штатов сфокусированы исключительно на поддержке Украины в ее самообороне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США давно отвергли дипломатию и провоцируют эскалацию конфликтов в мире. По словам дипломата, Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план.

До этого в Пентагоне заявляли, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемое ей вооружение.

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