В Пентагоне заявили, что США не передают Киеву разведданные для нанесения ударов
Соединенные Штаты не передают разведывательные или иные данные Киеву для нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом», - цитирует РИА Новости Райдера.
Согласно словам представителя Пентагона, усилия Соединенных Штатов сфокусированы исключительно на поддержке Украины в ее самообороне.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США давно отвергли дипломатию и провоцируют эскалацию конфликтов в мире. По словам дипломата, Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план.
До этого в Пентагоне заявляли, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемое ей вооружение.