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Захарова: США давно отвергли дипломатию и провоцируют эскалацию конфликта

Анастасия Бобылева
07:39 02.03.2023
По мнению Марии Захаровой, США или не владеют дипломатией, или не верят в нее, или поставили целью своей внешней политики разрушение и потому пошли по пути эскалации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вашингтон оказался от дипломатии и выступает за эскалацию конфликтов в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ госсекретаря США Энтони Блинкена общаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Позиция Соединенных Штатов обозначена четко и давно, они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру. Дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план», - сказала Захарова.

Она также перечислила возможные причины такого поведения. По мнению представителя МИД, Соединенные Штаты либо не верят в дипломатию, либо не владеют ей, либо вся их внешняя политика направлена на разрушения.

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