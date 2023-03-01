В Пентагоне заявили, что Украине самой нужно платить за поставляемые ей вооружения

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Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что, по мнению официального Вашингтона, Украине необходимо начать платить за поставляемое ей оружие самостоятельно.

Так, во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса республиканец от Калифорнии Майк Гарсия отметил, что существенное значение для налогоплательщиков США будет иметь, если Киев сам будет закупать вооружения, а не получать их бесплатно, несмотря на то, что Украина сейчас испытывает проблемы. Уолландер, в свою очередь, подчеркнула, что киевские власти пока «не делали никаких крупных закупок у американских компаний».

«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», - приводит ТАСС слова Уолландер.

Ранее в Берлине тысячи человек вышли на акцию по поддержке мирных инициатив и против поставок оружия Украине.