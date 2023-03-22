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Военные инженеры подорвали лед на реках Южного Урала

Анатолий Бородкин
22:12 22.03.2023
Саперы оказывают помощь районам с неблагоприятной паводковой обстановкой по всей стране.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военные приступили к подрыву льда на реках Южного Урала. Несколько инженерно-саперных подразделений задействовали для борьбы с паводками. Также военнослужащие оказывают помощь всем, кто оказался в зоне подтоплений. В случае необходимости их эвакуируют.

Работа саперов требует особой и ювелирной аккуратности. Недостаточная мощность взрыва и неверная закладка зарядов лишь усугубят ситуацию. Глыбы льда могут создать затор, перевернуться, упереться в дно.

Каждая река – уникальный объект, говорят военные инженеры. Шаблонных решений быть не может. При этом, если не предпринять меры, то бедствия не избежать. Так, в городе Аша в Челябинской области крупные паводки были в 2012 и 2013 годах. Тогда вода поднималась на несколько метров за неполных пару часов.

«Данный участок, где находится порядка 300 жилых домов, где проживают люди, подвергался затоплению. Вода заходила на данный участок местности», - вспоминает начальник отдела Ашинского городского округа по ГО и ЧС.

Военные инженеры оказывают помощь районам с неблагоприятной паводковой обстановкой по всей стране. На Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале. Об этом, в частности, рассказал Сергей Шойгу на прошедшей сегодня коллегии Министерства обороны.

«В период паводковой обстановки в трех субъектах федерального округа оказана помощь гражданскому населению. Через три переправы – в Республике Бурятия, Приморском крае и Амурской области – обеспечен пропуск свыше 15 тысяч местных жителей и 10 тысяч единиц техники», - заявил Сергей Шойгу.

После того, как своенравное поведение реки Сим ежегодно каждую весну стали корректировать военные инженеры Центрального военного округа, наводнения в Аше прекратились. Ежегодно проверяется дно, ведется мониторинг мелей, а также построена укрепленная дамба. Но самым эффективным и действенным компонентом являются подрывы льда.

Напомним, ранее телеканал «Звезда» рассказывал, что в нескольких российских регионах начался беспрецедентный за пять лет паводок. Вода заливает дороги к селам и уносит автомобили, детей в подтопленных населенных пунктах перевели на удаленное обучение.

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