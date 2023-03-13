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В российских регионах начался беспрецедентный за пять лет паводок

Олег Лавров
Ирина Елагина
21:21 13.03.2023
Вода заливает дороги к селам и уносит автомобили, детей в подтопленных населенных пунктах перевели на удаленное обучение.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС России по Липецкой области Telegram
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Первые весенние паводки с неожиданной силой обрушились на российские регионы. Причиной быстрого повышения уровня рек стали сильные осадки и резкое потепление. В десятках городов и поселков по улицам сейчас жители не ходят - плавают, и с риском для жизни и здоровья. Олег Лавров о пугающем начале весны.

«Просто невозможно идти. Крадемся с мужиками в рыболовных сапогах. Как тут пройти женщинам беременным? Вот у меня супруга беременная завтра как тут пойдет?», - пишут пользователи в соцсети.

Видео подтопленных населенных пунктов и окрестностей выкладывают жители, практически, всех регионов Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Уровень воды в реках поднялся из-за резкого потепления. Вышедший из берегов Дон в Липецкой области не только заливает дороги к селам, вода уносит и автомобили.

На участке дороги от Дивного до Тольятти рассмотреть проезжую часть под толщей воды невозможно. Река Каус вышла из берегов. Но машина здесь уже точно не пройдет.

«Два метра глубины точно, 100 процентов», - отметил пользователь youtube Алексей Ионов.

На велосипеде попытался пересечь затопленную дорогу подросток. Его сбило течением и едва не унесло. Лишь в последний момент на помощь пришли оказавшиеся рядом люди.

22 населенных пункта, 42 низководных моста и 10 автомобильных дорог в российских регионах оказались затоплены. Это данные МЧС. Одним из первых на пути нынешнего паводка стал Поселок Мичуринский в Пензенской области. Снега много, а потеплело так резко, что вода не успевает впитаться в промерзшую землю.

«Начало оттуда все течь с дорог. Все это течь к соседям, а от соседей к нам», - рассказала Наталья Бирюкова.

В аналогичной ситуации могли оказаться люди в ряде населенных пунктов Ульяновской области. Вставший лед на реке Сызранка чуть не стал причиной потопа. За дело взялись саперы. Было принято решение взорвать ледяной покров.

В Саратовской области самая сложная ситуация в поселке Петровск. Река Медведица затопила почти 100 домовладений. Сотрудники МЧС разворачивают пункты временного размещения, организовываются лодочные переправы. За изменением ситуации следят с воздуха.

«Проводится воздушная разведка. С применением двух беспилотных летательных систем на предмет выявления заторов», - рассказал Сергей Булгаков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области.

Подтоплены и улицы больших городов. Вот так выглядят некоторые районы Ульяновска, Воронежа, Саратова, Тольятти. Потоп парализовал движение трамваев в нижегородском Ленинском районе.

«Затопленных улиц в Нижнем Новгороде десятки. Накануне на город обрушился обильный снегопад. Следом пришло потепление. Все низины моментально заполнили талые воды. Вот улицу Светлоярскую нормально пройти нельзя, проехать невозможно. Под огромной толщей воды скрываются ямы. Не все автомобилисты проезжают этот участок дороги без происшествий», - передает наш корреспонент.

В Воронежской области паводок изменил формат обучения для школьников из поселков Заречье и Тагайка. Теперь они на удаленке - вода там поднялась выше среднегодовой нормы на 30 сантиметров.

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