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Шойгу проведет заседание коллегии МО РФ, на котором обсудят подготовку к Параду Победы

Максим Крюков
01:50 22.03.2023
Кроме того, на заседании коллегии Минобороны России обсудят ход выполнения планов деятельности Воздушно-космических сил РФ и Восточного военного округа.
Шойгу проведет заседание коллегии МО РФ, на котором обсудят подготовку к Параду Победы
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press
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В среду, 22 марта, Министр обороны России Сергей Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ, на котором, в том числе, будет обсуждаться подготовка к предстоящему Параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также на заседании коллегии обсудят ход выполнения планов деятельности Воздушно-космических сил (ВКС) России и Восточного военного округа (ВВО). В заседании коллегии МО РФ примут участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти и общественных организаций.

В конце декабря 2022 года традиционно прошло итоговое заседание коллегии Минобороны России, которое оказалось революционным. Фактически был дан старт новой реформы в Вооруженных силах РФ. Речь на коллегии шла не столько о том, что сделано, столько о том, что еще предстоит сделать.

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