Шойгу обсудил результаты реализации «Черноморской инициативы» с министром обороны Турции

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Сегодня прошли телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Разговор состоялся по инициативе Анкары. Об этом сообщили в МО РФ.

Министры обороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы». Также были затронуты вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования.

Отмечается, что Сергей Шойгу и Хулуси Акар также обсудили и другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес.

Напомним, недавно Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ проявила жест доброй воли. При этом Москва ожидает, что вторая часть договора, касающаяся экспорта российской сельхозпродукции, будет выполняться в полной мере.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия готова поставить весь объем зерна в страны Африки бесплатно, если не будет продлена продуктовая сделка. Об этом он сказал во время выступления на 2-й Международной парламентской конференции Россия - Африка.

Президент отметил, что Россия настаивает на полном исполнении зерновой сделки. В зависимости от этого будет решаться вопрос о ее дальнейшей работе. По словам Владимира Путина, наша страна добросовестно исполняет обязательства по поставкам продуктов.