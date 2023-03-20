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Путин: Россия в случае непродления продуктовой сделки готова поставить весь объем зерна в страны Африки бесплатно

Сергей Лебедев
15:15 20.03.2023
Президент отметил, что Россия настаивает на полном исполнении зерновой сделки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Россия готова поставить весь объем зерна в страны Африки бесплатно, если не будет продлена продуктовая сделка. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин во время выступления на 2-й Международной парламентской конференции Россия - Африка.

«Если мы все-таки решим не продлевать эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», - отметил глава государства.

Также президент отметил, что Россия настаивает на полном исполнении зерновой сделки, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны. Сейчас только 3% продовольствия было направлено в Африку.

По словам Владимира Путина, в зависимости от полного исполнения сделки будет решаться вопрос о ее дальнейшей работе. Он отметил, что Россия добросовестно исполняет обязательства по поставкам продуктов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия проявила жест доброй воли, продлив зерновую сделку на 60 дней. При этом Москва ожидает, что вторая часть договора, которая касается экспорта российской сельскохозяйственной продукции, будет выполняться в полной мере.

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