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Фтизиатр Богородская рассказала, что может произойти, если намочить манту

Сергей Лебедев
17:36 22.03.2023
Специалист отмечает, что само по себе попадание влаги не опасно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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Запрет мочить пробу манту является уловкой врачей, чтобы люди не расчесывали место укола. Само по себе попадание влаги не опасно. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская.

«Мочить можно. Тереть, чесать нельзя. Любое попадание воды приводит к тому, что этом место вытирают. Поэтому сама вода безвредна для пробы манту», - отмечает специалист.

По словам Елены Богородской, именно физическое повреждение места укола может привести к искажению результата пробы манту.

Напомним, ранее специалист в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом объяснила, что сразу после процедуры можно мыться и посещать бассейн. Перед ней рекомендуется посетить врача, который даст разрешение на проведение пробы.

А главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова отметила, что мочить пробу манту не запрещено, но нежелательно. Подобный запрет, по ее словам, действовал раньше, когда отсутствовали дезинфицирующие средства и салфетки, как сейчас.

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