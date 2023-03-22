Фтизиатр Богородская рассказала, что может произойти, если намочить манту
Запрет мочить пробу манту является уловкой врачей, чтобы люди не расчесывали место укола. Само по себе попадание влаги не опасно. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская.
«Мочить можно. Тереть, чесать нельзя. Любое попадание воды приводит к тому, что этом место вытирают. Поэтому сама вода безвредна для пробы манту», - отмечает специалист.
По словам Елены Богородской, именно физическое повреждение места укола может привести к искажению результата пробы манту.
Напомним, ранее специалист в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом объяснила, что сразу после процедуры можно мыться и посещать бассейн. Перед ней рекомендуется посетить врача, который даст разрешение на проведение пробы.
А главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова отметила, что мочить пробу манту не запрещено, но нежелательно. Подобный запрет, по ее словам, действовал раньше, когда отсутствовали дезинфицирующие средства и салфетки, как сейчас.