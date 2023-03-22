Главный детский фтизиатр Аксенова объяснила, почему врачи запрещали мочить манту

По мнению Валентины Аксеновой, раньше медики не располагали высококлассными дезинфицирующими средствами, поэтому трогать пробу или мочить место введения препарата было нежелательно.

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Мочить пробу манту нежелательно, но не запрещено. Об этом «Звезде» рассказала главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова. Подобный запрет действовал раньше, уточнила она, тому было несколько причин.

«Раньше, в советские времена, не было таких дезинфицирующих средств и салфеток, как сейчас. Сегодня делают пробу и накладывают специальную салфетку, как пластырь, который "дышит". Понятия антисептиков тоже сильно не было. Почему нежелательно мочить, когда царапина на коже? Вы можете туда занести инфекцию, только поэтому. Детей и предупреждали, чтобы они были более осторожными в этом плане. Может появиться неверный результат», - объяснила Аксенова.

Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская развеяла миф о недопустимости намокания пробы манту. Она разрешила посещать бассейн и принимать душ сразу после процедуры. С ее слов, вода не является катализатором иммунологических реакций, поэтому ничего страшного не произойдет.