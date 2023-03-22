Фтизиатр Богородская разрешила мочить манту

© Фото: Wikimedia

Главный внештатный специалист-фтизиатр столичного Депздрава Елена Богородская развеяла миф о недопустимости намокания пробы манту. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом врач объяснила, что сразу после процедуры можно мыться в душе и посещать бассейн.

«Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет», - сказала Богородская в беседе с РИА Новости.

Перед процедурой врач рекомендовала посетить терапевта или педиатра, который выдаст заключение и даст разрешение на проведение пробы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о риске распространения туберкулеза из-за пандемии коронавирусной инфекции. По мнению медика, стремительное распространение COVID-19 отвлекло врачей от больных туберкулезом. Между тем ситуация с туберкулезом в России тяжелая, напомнил Мясников - на 100 тысяч населения приходится от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих других странах их около десяти.