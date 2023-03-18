В российском посольстве сравнили позицию США по МУС с шизофренией

По мнению дипломатов, Вашингтон принимает позицию МУС только тогда, когда он критикует Москву. Когда суд обращает внимание на преступления США, его игнорируют.

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В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали позицию США по поводу Международного уголовного суда (МУС), сравнив ее с «вялотекущей шизофренией». В Telegram-канале диппредставительства отметили, что Соединенные Штаты принимают позицию МУС, когда он критикует Москву, но игнорирует, когда суд говорит о нарушениях со стороны Вашингтона.

«Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных "зверствах" в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме», - заявили в ведомстве.

По словам дипломатов, США принимают одиозные меры, пытаясь предотвратить международное преследование своих граждан. Так, они вводят санкции против руководства суда, в том числе бывшего прокурора Фату Бенсуду, которая запустила расследование правонарушений США в Афганистане.

«О какой же независимости и беспристрастности может идти речь? Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению», - прокомментировало посольство.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ордер Международного уголовного суда на «арест» российского президента Владимира Путина. Он заявила, что это решение не имеет юридического значения для Москвы.