Пуски ракет, гром артиллерии: как прошли учения России и Китая «Морское взаимодействие»

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в свою родную гавань во Владивосток. Моряки вернулись домой после масштабных российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2022».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В акватории Восточно-китайского моря находятся восемь кораблей участников. Но это не только российские корабли. Половина из них – китайские. Морские учения «Морское взаимодействие-2022» - одни из крупнейших в уходящем году.

Моряки двух государств не первый раз встречаются и выполняют поставленные задачи. Впервые российско-китайские маневры прошли в августе 2005 года. И с тех пор это стало традиционным для флотов России и Китая.

В этом году учения стартовали 21 декабря. Моряки двух стран вместе отработали артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям, провели совместные противолодочные действия с практическим применением оружия вооружения кораблей. В ходе отработки задач противовоздушной обороны были выпущены четыре летящие мишени, стрельбу по которым выполнили участники российской и китайской сторон.

Для участия в учениях моряки Тихоокеанского флота вышли из Владивостока 19 декабря. Покинув Японское море, они форсировали Корейский пролив в штормовых условиях, но вышли в акваторию Восточно-Китайского моря точно в срок. Это более 1 500 морских миль. За время учений экипажи успешно выполнили более десяти упражнений.

Корабли обеих стран традиционно выстроились в единый ордер, чтобы провести церемонию прощания. С российской стороны флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» и «Совершенный», с китайской - два эскадренных миноносца, фрегаты и корабль комплексного снабжения.

Российский отряд вернулся во Владивосток – главную военно-морскую базу ТОФ. Экипажам боевых кораблей пришлось выполнять поставленные задачи в сложных штормовых условиях. Но не смотря на все трудности, задачи были выполнены, и моряки вернулись домой к Новому году.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов