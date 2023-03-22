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Минобороны России показало, как танкисты ЮВО громят украинских боевиков

11:06 22.03.2023
Российские танкисты бьют врага и поддерживают наступающую пехоту даже в условиях массового применения им противотанковых средств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкистов ЮВО. Танки Т-72Б3М уничтожают огневые точки, укрепления и бронетехнику врага. 

«Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения и обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что для разведки целей и корректировке огня танковых орудий активно применяются беспилотники. 

Ранее МО РФ показало видео боевой работы ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Летчики сообщают об уничтожении опорного пункта украинских боевиков. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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