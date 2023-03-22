Минобороны России показало, как танкисты ЮВО громят украинских боевиков
Российские танкисты бьют врага и поддерживают наступающую пехоту даже в условиях массового применения им противотанковых средств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкистов ЮВО. Танки Т-72Б3М уничтожают огневые точки, укрепления и бронетехнику врага.
«Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения и обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что для разведки целей и корректировке огня танковых орудий активно применяются беспилотники.
Ранее МО РФ показало видео боевой работы ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Летчики сообщают об уничтожении опорного пункта украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.