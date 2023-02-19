Бастрыкин рассказал, что киевские боевики обезглавливают погибших наемников для невозможности опознания

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Киевский режим не хочет афишировать, из каких стран и сколько иностранных наемников задействованы в зоне украинского конфликта. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и объяснил, зачем неонацисты глумятся над трупами иностранных солдат, убитых на Украине.

«Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», - заявил глава СКР.

В качестве примера подобных экзекуций Бастрыкин привел факты обнаружения нескольких изувеченных тел в зоне специальной военной операции. Сотрудникам оперативно-следственных органов по записям в мобильных телефонах удалось установить, что нацисты изувечили тела польских наемников.

Напомним, что сегодня Александр Бастрыкин пообщался с корреспондентом ТАСС и затронул в интервью тему предательства со стороны эмигрировавших известных деятелей культуры и шоу-бизнеса, которые, из-за границы критически высказываются о российской армии.