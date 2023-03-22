Космонавт Анна Кикина заявила, что не следила на МКС за мировыми событиями

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Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина заявила корреспонденту «Звезды», что не следила за мировыми событиями, находясь на Международной космической станции.

Единственная женщина в отряде Роскосмоса вернулась в Россию сегодня, 22 марта. Она прилетела в Домодедово после возвращения на Землю с МКС на борту Crew Dragon.

Теперь Кикину ждет реабилитация в Звездном городке, где на протяжении нескольких недель под руководством специалистов будут контролировать состояние здоровья космонавта.

Кроме того, она назвала полет на Crew Dragon прекрасным - Кикина стала первой женщиной-космонавтом из России, побывавшей на этом космическом корабле компании SpaceX. По ее словам, американская сторона сделала все для обеспечения безопасности и комфорта полета.