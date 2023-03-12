Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной на борту приводнился в США

Помимо россиянки, на Землю вернулись два астронавта NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также один астронавт JAXA Коити Ваката.

© Видео: NASA © Фото: NASA

Американский корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Анна Кикина, приводнился в Соединенных Штатах Америки. Кадры приземления космического аппарата опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Помимо россиянки, на Землю вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада. Также вернулся астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

Накануне стало известно, что корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5, в составе которого российская космонавтка Анна Кикина, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Изначально отстыковку корабля планировалось провести 9 марта, однако она дважды откладывалась из-за погоды в месте его приводнения.

Перед отправкой Анны Кикиной на МКС летчик-космонавт, командир экипажа космического корабля Союз МС-21 Олег Артемьев в беседе со «Звездой» рассказал об уникальной миссии Кикиной на станции. Он заявил, что российский космонавт станет единственным человеком на Международной космической станции, который будет работать на роботе-манипуляторе ERA и обеспечивать выходы в открытый космос в российском сегменте.