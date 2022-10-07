Crew Dragon с Кикиной на борту стыковался к МКС

Помимо российского космонавта, в экипаж миссии Crew-5 вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коичи Ваката.

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Американский космический корабль Crew Dragon, в состав основного экипажа которого вошли астронавты NASA Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи Ваката (специалист миссии-1), а также космонавт Роскосмоса Анна Кикина (специалист миссии-2), успешно стыковался к Международной космической станции. Прямую трансляцию вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Накануне ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Кадры запуска опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

После запуска корабля руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что в NASA хотели бы продлить действующее соглашение о перекрестных полетах с Россией после 2024 года.