МИД РФ: США не стоит испытывать терпение России и продолжать полеты БПЛА в Черном море

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков констатировал, что Вашингтон нарывается на ответные меры.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенным Штатам не стоит испытывать терпение Москвы и продолжать полеты беспилотников в Черном море.

«Важнее не глубины, на которых находятся обломки беспилотника, а важнее то, что он находился в зоне, где мы ввели особый режим, связанный с проведением СВО. Американцы демонстративно, цинично, явно, в публичной форме отрицают правомерность таких шагов, заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия», - сказал Рябков журналистам.

Он добавил, что американская сторона нарывается на российские контрмеры и предостерег США от попыток играть на нервах и испытывать терпение России.

Кроме этого, Сергей Рябков добавил, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися средствами. Ее не смогут поколебать никакие беспилотники - ни разведывательные, ни ударные, ни стратегические.

Ранее в Минобороны России сообщили подробности крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. 14 марта он, находясь в воздухе с выключенными транспондерами, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, а потом упал в результате резкого маневрирования. При этом российские истребители, поднятые для недопущения нарушения границ района, вооружение не применяли.

Впрочем, американскую сторону это происшествие ничему не научило.