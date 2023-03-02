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Опубликованы кадры из больницы, где прооперировали раненного в Брянской области мальчика

Константин Исаев
Вероника Волосунова
20:00 02.03.2023
Благодаря профессионализму врачей из его груди удалось успешно извлечь пулю натовского образца.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Климовский район, где произошло нападение диверсионной группы, находится примерно в 250 километрах от областного центра, но несмотря на столь внушительное расстояние раненного из-за действий украинских диверсантов десятилетнего мальчика оперативно доставили в Брянскую детскую больницу, где он был успешно прооперирован.

По предварительным данным, из груди школьника была извлечена пуля, выпущенная из оружия натовского образца. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей. Об этом ранее написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Ранее Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию об обстреле автобуса с детьми украинскими диверсантами. Под огнем «нацистов» оказалась «Нива».

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