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Операция у раненного в Брянской области мальчика прошла успешно

Вероника Волосунова
18:48 02.03.2023
У пострадавшего от действий ДРГ ребенка извлекли пулю натовского производства.
Операция у раненного в Брянской области мальчика прошла успешно
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Операцию у 11-летнего мальчика Федора, пострадавшего в результате действий украинских диверсантов в Брянской области, провели успешно. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», -  написал он в своем Telegram-канале.  

Сейчас за состоянием мальчика наблюдают специалисты.

Ранее стало известно, что число погибших мирных жителей из-за украинских диверсантов в Брянской области увеличилось до двух человек. Это водитель легкового автомобиля и мужчина 1966 года рождения. ДРГ также взорвали электроподстанцию и газовую станцию, повредили три домостроения. Ситуация находится под контролем ФСБ.

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