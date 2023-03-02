В стране и мире Операция у раненного в Брянской области мальчика прошла успешно Вероника Волосунова У пострадавшего от действий ДРГ ребенка извлекли пулю натовского производства. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Операцию у 11-летнего мальчика Федора, пострадавшего в результате действий украинских диверсантов в Брянской области, провели успешно. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», - написал он в своем Telegram-канале. Сейчас за состоянием мальчика наблюдают специалисты. Ранее стало известно, что число погибших мирных жителей из-за украинских диверсантов в Брянской области увеличилось до двух человек. Это водитель легкового автомобиля и мужчина 1966 года рождения. ДРГ также взорвали электроподстанцию и газовую станцию, повредили три домостроения. Ситуация находится под контролем ФСБ. Экспертное мнение и аналитика