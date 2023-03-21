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Кортеж Си Цзиньпина прибыл к отелю в Москве

Ян Брацкий
09:21 21.03.2023
Сегодня у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Кортеж, сопровождающий председателя КНР Си Цзиньпина и членов его делегации, заехал на территорию отеля в Москве, где остановился китайский лидер. Напомним, сегодня в первой половине дня у Си Цзиньпина запланирована встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества и международную повестку.

Во второй половине дня высокий гость из Китая встретится с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что в переговорах в расширенном формате также примут участие, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, возглавляющая Центробанк Эльвира Набиуллина и другие высокопоставленные лица.

Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост председателя КНР. В аэропорту Внуково китайский политик заявил о стремлении развивать отношения с Москвой и вместе с Россией выступать за многополярный мир, основанный на соблюдении международного права.

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