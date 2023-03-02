ЦБ РФ презентует летом новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей

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Презентация новых модернизированных банкнот от ЦБ РФ номиналом в одну и пять тысяч рублей планируется на лето 2023 года. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов на организованной Ассоциацией банков России ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором.

«В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 000 рублей, банкноту в 5 000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, будут иметь усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость. Модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», - рассказали в ЦБ РФ.

Для дизайна новых купюр было предложено около 30 объектов-символов. Среди них - Нижегородский кремль, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому и панорамный вид Екатеринбурга. В планах ЦБ также выпустить банкноту номиналом 500 рублей в следующем году и 10 и 50 рублей через два года.

В прошлом году генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал, что в скором времени в оборот могут вернуться пятирублевые банкноты. По словам экономиста, металлы, которые используют для производства монет, сейчас необходимы в других областях экономики.