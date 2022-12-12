Экономист рассказал, зачем в России собираются вернуть в оборот купюры номиналом в пять рублей

По его мнению, металлы, используемые при производстве монет, сейчас необходимы в других сферах экономики.

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Введение в оборот пятирублевых и десятирублевых банкнот обусловлено потребностью других сфер российской экономики в металлах, используемых для производства монет соответствующего номинала. В состав «железных» денег входят никель и медь, которые необходимы в электронике. Данное мнение выразил Кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Металлические монеты стало слишком дорого производить, потому что в состав входят и никель, и медь — металлы, которые стоят достаточно дорого», — цитирует его RT.

Кроме этого специалист отметил, что на данный момент продолжение производства монет номиналом в пять и десять рублей является нецелесообразным. Несмотря на это, считает экономист, они останутся в обороте и будут по-прежнему считаться законным платежным средством.

«При этом параллельно будут ходить и металлические монеты, и бумажные деньги», - заверил Беляев.

Ранее стало известно о возможном возвращении в оборот банкнот номиналом в пять и десять рублей. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. В свою очередь, он отметил, что данная мера связана с тем, что бумажные купюры более удобны в транспортировке.