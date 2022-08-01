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В ЦБ РФ рассказали, что будет изображено на купюрах 1000 и 5000 рублей

Марина Крижановская
05:07 01.08.2022
В качестве защиты используется крупное контрастное обозначение номинала, легко читаемые надписи, а также рельефные метки для распознавания номиналов незрячими людьми и удобное для проверки расположение защитных признаков.
В ЦБ РФ рассказали, что будет изображено на купюрах 1000 и 5000 рублей
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Банке России сообщили, что Совет директоров утвердил концепцию обновленных одной и пяти тысяч рублей. Указано, что идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. 

Об этом рассказал л заместитель Председателя ЦБ Сергей Белов. В частности, на купюре достоинством 1000 рублей - изображение достопримечательностей Нижнего Новгорода и Казани.

«Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи Казан», - рассказал Белов в интервью «Известиям».

Говоря о пятитысячной купюре, он сообщил об изображенных на ней объектах-символах Екатеринбурга.

«Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания - памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья "Россия", объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак "Европа - Азия", памятник "Тыл - фронту" и памятник "Сказ об Урале"», - отметил представитель Банка России.

Сергей Белов также сообщил о применимой защите купюр. Используется крупное контрастное обозначение номинала, легко читаемые надписи, а также рельефные метки для распознавания номиналов незрячими людьми и удобное для проверки расположение защитных признаков.

В конце июля сообщалось, что Банк России может снова начать печатать купюры пять и десять рублей к концу 2022 года.

Указывалось, что выпуск соответствующих монет дороже, «но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег, чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной». Сообщается, что при увеличении срока службы банкнот данного номинала, получается экономический эффект.

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