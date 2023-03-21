Бойцы спецназа рассказали, какие задачи выполняют на Краснолиманском направлении

Бойцы группы специального назначения выполняют самые разные цели: от выявления позиций националистов и наведения на них артиллерии, до засадных действий в тылу врага и захвата в плен «языков».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Выявление позиций противника и захват в плен так называемых языков - задача групп специального назначения в зоне специальной военной операции. Сейчас спецназ активно работает на Краснолиманском направлении: поддерживает наступление штурмовиков. Боевой выход отряда обычно длится пять суток. Наш корреспондент отправился в один из таких выходов с группой, в которой служил Герой России Алмаз Сафин.

Бойцы спецназа выдвигаются в район выполнения задачи, съемочной группе «Звезды» разрешили проводить военнослужащих до «серой» зоны.

Цели у спецназа бывают самые разные: от выявления вражеских позиций и наведения на них артиллерии, до засадных действий в тылу противника и захвата в плен «языков». На Краснолиманском направлении бойцы чаще всего именно корректируют огонь нашей артиллерии, впрочем, задача может поменяться и в ходе выхода.

В каждой группе есть оператор квадрокоптера, в этой воздушную разведку осуществляет сам командир, так проще контролировать действия всей группы.

«Америка», «Польша» и «Сапог», так для удобства названы участки леса перед «бетонкой» - дорогой, по которой снабжаются боевики киевского режима. Взятие этого рубежа вынудит националистов отступить на несколько десятков километров.

«Слышали в радиоэфире иностранную речь, присутствовали атрибуты иностранные, поэтому были сделаны выводы, что были здесь иностранные наемники. Сейчас пытаемся забрать три лесных массива, которые давно были заняты противником, сейчас успех уже есть и очень хороший. В дальнейшем планируем выйти на "бетонку" и продолжить наступательные действия дальше», - сказал командир группы специального назначения с позывным «Тигр».

В недавнем выходе группы националисты предприняли попытку атаковать в районе Червонопоповки, однако под ударами нашей артиллерии понесли серьезные потери и были отброшены на исходные позиции. Огонь артиллерии корректировали как раз бойцы этой группы.

Каков бы ни был уровень подготовки у бойцов, от удара артиллерии не застрахован никто. Четырнадцатого января группа потеряла своего близкого друга разведчика-оператора десантно-штурмового полка Алмаза Сафина. Бойцы записали обращение к властям города Бердск Новосибирской области с просьбой увековечить память героя.

Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Республике Башкортостан. Ранее, 17 января, президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил военнослужащему звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Указом главы региона Сафин посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова за проявленные мужество и героизм, глава Башкирии Радий Хабиров передал орден семье бойца.