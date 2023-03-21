Армия Армия Армия

Бойцы спецназа рассказали, какие задачи выполняют на Краснолиманском направлении

Валентин Гвоздев
05:10 21.03.2023
Бойцы группы специального назначения выполняют самые разные цели: от выявления позиций националистов и наведения на них артиллерии, до засадных действий в тылу врага и захвата в плен «языков».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Выявление позиций противника и захват в плен так называемых языков - задача групп специального назначения в зоне специальной военной операции. Сейчас спецназ активно работает на Краснолиманском направлении: поддерживает наступление штурмовиков. Боевой выход отряда обычно длится пять суток. Наш корреспондент отправился в один из таких выходов с группой, в которой служил Герой России Алмаз Сафин.

Бойцы спецназа выдвигаются в район выполнения задачи, съемочной группе «Звезды» разрешили проводить военнослужащих до «серой» зоны.

Цели у спецназа бывают самые разные: от выявления вражеских позиций и наведения на них артиллерии, до засадных действий в тылу противника и захвата в плен «языков». На Краснолиманском направлении бойцы чаще всего именно корректируют огонь нашей артиллерии, впрочем, задача может поменяться и в ходе выхода.

В каждой группе есть оператор квадрокоптера, в этой воздушную разведку осуществляет сам командир, так проще контролировать действия всей группы.

«Америка», «Польша» и «Сапог», так для удобства названы участки леса перед «бетонкой» - дорогой, по которой снабжаются боевики киевского режима. Взятие этого рубежа вынудит националистов отступить на несколько десятков километров.

«Слышали в радиоэфире иностранную речь, присутствовали атрибуты иностранные, поэтому были сделаны выводы, что были здесь иностранные наемники. Сейчас пытаемся забрать три лесных массива, которые давно были заняты противником, сейчас успех уже есть и очень хороший. В дальнейшем планируем выйти на "бетонку" и продолжить наступательные действия дальше», - сказал командир группы специального назначения с позывным «Тигр».

В недавнем выходе группы националисты предприняли попытку атаковать в районе Червонопоповки, однако под ударами нашей артиллерии понесли серьезные потери и были отброшены на исходные позиции. Огонь артиллерии корректировали как раз бойцы этой группы.

Каков бы ни был уровень подготовки у бойцов, от удара артиллерии не застрахован никто. Четырнадцатого января группа потеряла своего близкого друга разведчика-оператора десантно-штурмового полка Алмаза Сафина. Бойцы записали обращение к властям города Бердск Новосибирской области с просьбой увековечить память героя.

Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Республике Башкортостан. Ранее, 17 января, президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил военнослужащему звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Указом главы региона Сафин посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова за проявленные мужество и героизм, глава Башкирии Радий Хабиров передал орден семье бойца.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:40 В стране и мире
Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце
05:40 Армия
Видео
Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» поразили взводные опорные пункты боевиков в зоне СВО
04:14 В стране и мире
Советник Аксенова заявил, что сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты
03:33 В стране и мире
Видео
Востоковед Колотов объяснил, как визит Си Цзиньпина показал провал Запада
01:16 В стране и мире
В ЕС заявили, что в 2022 году заплатили МУС за «работу по Украине» 10 млн евро
Популярное
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.