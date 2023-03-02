Песков: сегодня проведение Совбеза не планируется

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Совет безопасности России не планирует собираться в четверг, 2 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов не было», - ответил Песков.

Он подчеркнул, что совещание будет проведено в пятницу, 3 марта, как и было запланировано ранее.

Также пресс-секретарь отметил, что Россия предпринимает меры по уничтожению террористов, напавших на Брянскую область. Ранее появились новости о вторжении украинских диверсантов на территорию региона, а также о том, что они взяли заложников. Официально информация о заложниках пока не подтверждена.