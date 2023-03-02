В Новоропской администрации рассказали о возвращении захваченного боевиками фельдшера
Об этом рассказал глава Новоропской сельской администрации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Фельдшер, который, по слухам, был захвачен в заложники украинской ДРГ, вернулся домой. Об этом рассказал глава Новоропской сельской администрации Николай Самусев.
При этом он не подтвердил информацию о взятии жителей Брянской области в заложники и сообщил, что не может дозвониться до фельдшера. О его возвращении он узнал от жителей села.
«С соседями разговаривали люди. Информация распространяется, это село», - прокомментировал Самусев.
Он также заявил, что официальной информации о проникновении украинской ДРГ в Брянскую область пока нет, есть лишь неофициальная. О заложниках же пока ничего не известно.
Ранее замгубернатора Брянской области сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ребенка. По его словам, жизни мальчика ничего не угрожает.